Міліція забрала активіста, який приніс до Київради ножа

За словами Карася, він здав ножа охороні при вході до Київради

Активіст, у якого охорона вилучила ніж, залишив Київраду в супроводі міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати Київради пояснили, що хлопця забрали для надання пояснень.

Водночас, в інтерв’ю журналістам сам Євген Карась стверджував, що здав ніж охороні при вході у Київраду. Він пояснив, що носить ніж завжди, оскільки веде життя «часто в польових умовах» і часто використовує ніж «для того, щоб просто порізати їжу». Він звернув увагу на те, що це звичайний кухонний ніж.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, працівники служби охорони Київради за допомогою металошукача виявили в одного із громадських активістів, який отримав запрошення на засідання сесії, ніж із лезом довжиною близько 15 см, на зразок кухонного.

Фото: «Коментарі», Влад Руденко