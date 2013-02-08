Києву не вистачає 7,5 мільярда

За словами Крамаренко, КМДА відправила заявку на 5,140 млрд грн

Києву для нормального розвитку та функціонування цього року необхідно додатково ще близько 7,5 млрд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко після засідання сесії Київради, на якій було затверджено бюджет міста на 2013 рік.

За його словами, на капітальне будівництво Києву потрібно 4 млрд гривень додаткового фінансування. Зокрема, йдеться про розбудову метро, будівництво розв’язок, шкіл, доріг, міських колекторів.

«Ми відправили заявку загалом на 5 млрд 140 млн гривень. Частина з них уже включена в бюджет – це 850 млн, решта – не вистачає. Це десь 4 млрд гривень необхідно капітальних вкладень, щоб активно проводити будівництво», – пояснив Р.Крамаренко.

Ще 3,5 млрд грн, за його словами, місто потребує для утримання бюджетної сфери та соціальних виплат.

Як зазначив Р.Крамаренко, зараз йде переговорний процес.

«Я думаю, ми до 1 березня вийдемо з урядом та Міністерством фінансів на якісь домовленості», – сказав він.