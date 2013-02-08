Опозиція завершила мітинг під Київрадою

Наразі від Київрадою залишилася лише міліція

Мітинг опозиції за проведення у столиці виборів мера, який проходив під будівлею Київської міської ради, завершився.

Всі учасники протесту – активісти ВО «Батьківщина» і «УДАР» – розійшлися, повідомляє НБН.

Біля будівлі залишилося близько 10 міліціонерів. На вулиці Богдана Хмельницького знаходяться 7 автобусів з бійцями «Беркута».

Нагадаємо, в п`ятницю вранці, 8 лютого, близько 150 осіб під прапорами ВО «Батьківщина» та 50 чоловік під прапорами «УДАРу» проводили акцію під будівлею Київради з вимогою повернути місту органи місцевого самоврядування.