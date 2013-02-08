Київрада затвердила програму соціально-економічного розвитку

Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярда гривень

Київрада прийняла програму соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 69 з 92 зареєстрованих в залі депутатів.

Депутати своїм рішенням затвердили обсяг програми в розмірі 1,2 мільярда гривень, з яких з міського бюджету буде виділено 403,5 мільйона гривень, а решта – за рахунок субвенцій держбюджету. Асигнування, в основному, спрямовані на підтримання процесів на об’єктах, по яких неможливо припинити роботи, продовження виконання робіт з ліквідації аварійних ситуацій та найбільш соціально важливі для міста пускові об’єкти. По деяких об’єктах строки введення в експлуатацію перенесені.

Як доповів під час обговорення проекту заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, з урядом вже проведено переговори про збільшення фінансування Києва на капітальні вкладення. За його даними, зокрема на будівництво метро вже готується постанова уряду про виділення Києву 268 мільйонів гривень. Це йдеться про добудову Куренівсько-Червоноармійської ліній, а саме станції «Іподром» (Одеська площа). Крім цих коштів, місто в своїй програмі соціально-економічного розвитку на цей рік заклало 300 мільйонів гривень.

За словами Р.Крамаренка, ця станція буде введена до Дня Незалежності, максимум – до 1 вересня. Також Р.Крамаренко повідомив, що місто очікує додаткового фінансування і на проектування нової гілки метро в напрямку Виноградаря.

Довідка УНІАН. Минулого року обсяг програми соціально-економічного розвитку в столиці був затверджений на рівні 3,9 мільярда гривень.