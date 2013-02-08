Попов вимагає прийняти бюджет Києва

Попов зауважив, що прийняття бюджету дозволить збільшити зарплату

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов наголошує, що бюджет столиці на 2013 рік має бути затверджено.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві О.Попова, наприкінці минулого року колишній склад уряду і Верховна Рада України визначили для міського бюджету Києва параметри, згідно з якими не тільки обмежувалися перспективи розвитку міста, а й унеможливлювалась його нормальна життєдіяльність.

Столиця позбавлялася ресурсів для підвищення заробітних плат вчителям, медикам, транспортникам, працівникам культури, соціальної сфери загалом. Не було передбачено коштів для муніципальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім’ям та іншим групам киян з низькими доходами.

У зв’язку з цим депутати Київради підтримали позицію керівництва КМДА і профспілкового активу столиці стосовно того, що столичний бюджет можна приймати лише тоді, коли центральна влада врахує потреби Києва і киян, візьме до уваги їхній внесок у формування бюджетних ресурсів міста та всієї України, нагадав О.Попов.

Цю позицію, за його словами, «керівництво КМДА донесло до відома Президента і новосформованого уряду. Відбулася важка і водночас конструктивна дискусія з прем’єр-міністром та міністрами. Одночасно була проведена велика робота щодо максимально можливої мобілізації внутрішніх резервів міста. Маємо результат: доходну частину бюджету Києва вже зараз буде збільшено на майже 2 млрд гривень».

«Прийнявши бюджет у новій редакції, ми зможемо збільшити на 300-360 гривень зарплату всім тим, хто навчає столичних школярів, лікує киян, піклується про людей з особливими потребами, прибирає та озеленює вулиці міста, працює на підприємствах комунального транспорту та багатьом іншим.

Ми зможемо продовжити реалізацію програм соціального захисту ветеранів та пенсіонерів з малими доходами. Продовжимо розвивати транспорт, будувати дитячі садки і школи, облаштовувати двори та парки», – зауважив голова КМДА.

За домовленістю з урядом, за підсумками роботи в першому кварталі бюджет Києва буде переглянуто в бік його збільшення.

Крім того, юристи і фінансисти КМДА підготували і передали до Кабінету міністрів проект змін до Бюджетного кодексу України. Проектом передбачено зарахування до столичної скарбниці всієї суми коштів, яку сплачують кияни у вигляді податку на їхні доходи як фізичних осіб.

«Що місто від того матиме? Відповім на прикладі прогнозу фінансової динаміки в поточному році: якби 100-відсоткове зарахування коштів від податку на доходи фізосіб було передбачене чинним Бюджетним кодексом, Київ мав би власні додаткові понад 8 млрд гривень. Тобто, власний фінансовий ресурс столиці виріс би на більш ніж 40 відсотків. Бюджет столиці має бути затверджено», – наголосив О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого не відбулося засідання сесії Київради, під час якого планувалося розглянути бюджет Києва на 2013 рік і Програму соціально-економічного розвитку.

Засідання Київради було перенесено на 8 лютого після того, як організатори та учасники мітингу під будівлею міської ради заблокували входи до неї. Зокрема, активісти ВО «Свобода» разом з іншими партіями та громадськими організаціями вимагали забезпечити вільний доступ громади на сесії Київради.