Охорона Київради знайшла ніж у активіста

Охорона викликала міліцію для з’ясування ситуації

Працівники служби охорони Київради за допомогою металошукача виявили в одного із громадських активістів, який отримав запрошення на сьогоднішнє засідання сесії, ніж із лезом довжиною близько 15 см, на зразок кухонного.

Як передає кореспондент УНІАН, про інцидент журналістам стало відомо від начальника служби охорони Київради Романа Фокіна.

Він повідомив також, що вже викликано міліцію для з’ясування цієї ситуації.

Разом з тим, активіст допущений до приміщення Київради після вилучення в нього ножа.