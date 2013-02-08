Депутати внесли до бюджету Києва пропозицій на 40 мільярдів

Герега запевнила, що більшість побажань враховано

Депутати Київради при доопрацюванні проекту бюджету столиці на поточний рік внесли пропозицій на суму 40 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

Вона наголосила на необхідності невідкладно прийняти бюджет столиці та зазначила, що і запропонований проект бюджету, і проект Програми соціально-економічного розвитку Києва пройшли процедуру регламенту.

«Вони обговорювалися на постійній комісії з питань бюджету двічі, проводилась президія, кожен з депутатів мав право взяти участь в обговоренні цих документів і внести свої пропозиції. Пропозицій було дуже багато – на 40 млрд грн. Враховуючи, що бюджет міста становить 18,5 млрд, то побажань було багато, і більшість враховано», – сказала Г.Герега.

За словами Г.Гереги, враховані реальні побажання, які можна буде виконати.

Разом з тим секретар Київради підкреслила, що ті показники бюджету, які отримає столиця після його затвердження і після внесення до нього змін у зв’язку із залишками коштів на початок цього року, все одно не влаштовують Київ. «Ми і надалі будемо вести перемовини з Мінфіном, будемо звертатись до уряду про збільшення фінансування. І найголовніше, ми не відступаємо від своєї позиції щодо повернення 100% податку на доходи фізичних осіб», – підкреслила Г.Герега.