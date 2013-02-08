У засіданні Київради візьмуть участь 10 активістів

Ще 12 активістів перебуватиме в холі біля зали

22 представника громадськості і народні депутати від опозиції, зокрема партії «Свободи» та ВО «Батьківщина», перебувають в приміщенні Київради для участі в сесії, де сьогодні буде розглянуто проект бюджету Києва на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з прийнятим рішенням, безпосередньо в сесійній залі під час засідання перебуватимуть 10 представників громадськості, решта перебуватиме в холі біля зали. Під час обговорення проекту бюджету вони за бажанням зможуть змінювати один одного в залі і холі.

Перед початком засідання секретар Київради Галина Герега зазначила, що міська влада розуміє, що агресія викликає лише агресію у відповідь, і в таких ситуаціях, яка склалась на сьогодні, треба шукати порозуміння. Отже, за її словами, таке порозуміння і було знайдено, й сьогодні 22 представники громади зможуть взяти участь у засіданні сесії.

Водночас біля будівлі Київради сьогодні також проходить мітинг, організований ВО «Батьківщина». Пікетувальники вимагають покращення бюджетної політики в столиці та фінансових інтересів киян. Загалом в акції беруть участь близько 100 осіб.

Як повідомлялося, вранці 7 лютого під будівлею Київради проходив мітинг за участю близько 400 представників ВО «Свобода», «Батьківщини», «УДАРу» і громадських організацій. Їхньою головною вимогою був допуск їх на засідання Київради, де повинен був розглядатися проект столичного бюджету на 2013 рік.

Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Частина активістів все ж прорвалася до будівлі.

Внаслідок сутичок було прийнято рішення перенести розгляд бюджету на 8 лютого.