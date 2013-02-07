Реконструкція Гостинного двору загрожує обвалом тунеля метро – ЗМІ

Буріння отворів у захисній плиті знижує її несущу здатність

Захисну плиту тунелю Київського метрополітену будуть бурити у зв`язку з реконструкцією Гостинного двору.

Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на громадських активістів.

Зокрема, у документі забудовників (пункт № 9) прописана робота, виконання якої несе реальну загрозу життю пасажирів метрополітену.

«Захисна плита тому і є захисною, що захищає тунель метрополітену від надлишкового тиску, горної маси на перекриття тунелю», – прокоментували ситуацію захисники Гостинного двору.

За їхніми словами, буріння отворів у захисній плиті суттєво знижує її несущу здатність, а відповідно і захисну функцію.

«В разі нещасного випадку, як у нас вміють, переведуть стрілки і зроблять винним якогось дядька-буровика і, можливо, посадять його до в`язниці. Та кому від цього легше?» – поцікавились громадські діячі.

Нагадаємо, ремонтні роботи на території Гостинного двору в Києві продовжуються попри заборону суду. Із середини січня там відновила роботу бурильна машина.

Захисники Гостинного двору не мають можливості завадити робітникам.

У вівторок, 5 лютого, активісти змогли потрапити в кабінет виконроба будівельної компанії і на власні очі ознайомитись із документами та планами реставрації Гостинного двору.