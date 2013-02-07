Герега погодилася пустити на засідання Київради 20 активістів

У будівлі Київради залишаються 50 учасників акції протесту

На завтрашнє засідання Київради пустять 20 представників громадських організацій столиці.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Ігор Луценко, який з депутатами від опозиції бере участь у переговорах з цього питання із секретарем Київради Галиною Герегою.

Зокрема, за його словами, вже є домовленість, що на завтрашнє засідання Київради пустять 20 представників громадських організацій.

«Герега погодилася пустити 20 чоловік на засідання Київради», - поінформував І.Луценко.

Як повідомлялося, вранці 7 лютого під будівлею Київради проходив мітинг за участю близько 400 представників ВО «Свобода», «Батьківщини», «УДАРу» і громадських організацій. Їхньою головною вимогою був допуск їх на засідання Київради, де повинен був розглядатися проект столичного бюджету на 2013 рік.

Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Частина активістів все ж прорвалася до будівлі.

Внаслідок сутичок було прийнято рішення перенести розгляд бюджету на завтра, 8 лютого.

Наразі в колонній залі КМДА залишається близько 50 учасників протестної акції, серед яких народні депутати та депутати Київради від опозиційних сил. Вони мають намір там чергувати вночі.