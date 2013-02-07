Прокуратура вимагає від міліції посилити охорону Київради

Правоохоронців закликали запобігти конфліктним ситуаціям

Прокуратура Києва внесла подання керівнику столичної міліції з вимогою невідкладно вжити належних заходів до забезпечення охорони громадського порядку під час проведення сесії Київради.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації столичної прокуратури.

Як вважають у наглядовому відомстві, пасивна позиція правоохоронців призвела до вчинення кримінальних правопорушень сьогодні у приміщенні КМДА.

За даними Шевченківського райуправління міліції, вже розпочато розслідування щодо сьогоднішніх подій під час проведення сесії. Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У поданні прокуратура вимагає забезпечити громадський порядок та не допустити можливих конфліктних ситуацій надалі.

Як повідомлялося, вранці 7 лютого під будівлею Київради проходив мітинг за участю близько 400 представників ВО «Свобода», «Батьківщини», «УДАРу» і громадських організацій. Їхньою головною вимогою був допуск їх на засідання Київради, де повинен був розглядатися проект столичного бюджету на 2013 рік.

Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Частина активістів все ж прорвалася до будівлі.

Внаслідок сутичок було прийнято рішення перенести розгляд бюджету на завтра, 8 лютого.

Наразі в колонній залі КМДА залишається близько 50 учасників протестної акції, серед яких народні депутати та депутати Київради від опозиційних сил. Вони мають намір чергувати там вночі.