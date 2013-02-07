Попов наказав спростити доступ громадян до Київради

Робоча група має до 1 березня удосконалити систему доступу

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов ініціював створення робочої групи, яка до 1 березня має напрацювати проект удосконаленої системи доступу громадян до приміщення міської ради і міськдержадміністрації.

Про це він повідомив під час спілкування з депутатами Верховної Ради України та мітингувальниками, чиї дії унеможливили проведення пленарного засідання Київської міської ради, на якому планувалося затвердити столичний бюджет, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами О.Попова, важливо, щоб до розроблення документа долучилися не тільки депутати, працівники секретаріату Київради та керівництво КМДА, але й уповноважені представники всіх зацікавлених громадських організацій.

Робоча група має розробити систему, за якою громадяни матимуть максимально відкритий доступ до будівлі, де розміщені підрозділи міської адміністрації та Київради, і водночас буде мінімізовано загрозу вчинення тут будь-яких протиправних дій, сказав О.Попов.

Відтак відкритість роботи міської влади, яка нині забезпечена роботою ЗМІ, прямими телетрансляціями сесійних засідань, громадськими слуханнями та обговореннями, буде доповнена ще одним компонентом, додав голова КМДА.

Також, за словами О.Попова, він звернеться до депутатів Київради із пропозицією напрацювати «розумний механізм» доступу уповноважених представників громадськості до участі в пленарних засіданнях Київради та роботи її комісій з правом дорадчого голосу.

Як повідомлялося, вранці 7 лютого під будівлею Київради проходив мітинг за участю близько 400 представників ВО «Свобода», «Батьківщини», «УДАРу» і громадських організацій. Їхньою головною вимогою був допуск їх на засідання Київради, де повинен був розглядатися проект столичного бюджету на 2013 рік.

Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Частина активістів все ж прорвалася до будівлі.

Внаслідок сутичок було прийнято рішення перенести розгляд бюджету на завтра, 8 лютого.

Наразі в колонній залі КМДА залишається близько 50 учасників протестної акції, серед яких народні депутати та депутати Київради від опозиційних сил. Вони мають намір там чергувати вночі.