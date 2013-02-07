У Київраді активісти побилися з охоронцями

«Свободівці» намагалися потрапити на зустріч з Поповим

У колонній залі Київради кілька прихильників ВО «Свобода» побили охоронців, повідомляє «Сегодня».

О 16.00 в колонній залі активісти повинні були зустрітися з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим.

Щоб прорватися в зал, кілька активістів від «Свободи» побили охоронців і таки пройшли туди.

Через деякий час троє охоронців підійшли до іншого «свободівця» і почали його бити. Чоловік впав на підлогу.

Як повідомлялося, вранці 7 лютого близько 400 представників опозиційних партій та громадських організацій проводили масові заходи біля КМДА з вимогою зробити засідання Київради відкритими для громадськості.

Станом на 10.00 мітингувальники заблокували всі входи до Київради. Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Частина активістів все ж прорвалася до будівлі.

Засідання Київради було перенесено на 8 лютого.