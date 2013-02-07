Біля аеропорту «Бориспіль» відкриється автостанція

Автобусні квитки будуть продаватися в касах терміналу

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до кінця березня завершити роботи з організації автостанції навпроти терміналу «B».

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Зараз на автостанції облаштовано 9 критих і 1 відкрита платформа.

Висота навісів становить 4 м, що дозволяє під`їжджати під криту платформу двоповерховим автобусам.

Для людей з особливими потребами обладнано спеціальний під`їзд до автостанції.

Крім того, у терміналі «В» буде відкрито каси, в яких пасажири зможуть придбати автобусні квитки не лише з аеропорту, а й по території України.

Надалі на привокзальній площі планується встановити електронне табло, на яке виводитиметься інформація про розклад руху автобусів і наявність вільних місць. Також аеропорт вивчає можливість установки автоматичних систем продажу квитків у терміналах, готелях аеропорту і на автостанції.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком – до 8,478 млн осіб.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує більш ніж 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.