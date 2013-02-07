Під час штурму Київради постраждав охоронець (фото)

Чоловіка штовхнули та вдарили головою об стіну

Під час намагань мітингувальників потрапити на засідання Київради один з охоронців адміністративної будівлі Київської міської державної адміністрації отримав тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

За попередніми висновками лікарів, у постраждалого струс мозку, йдеться в повідомленні. Із робочого місця охоронця забрала «швидка» для подальшого надання медичної допомоги в лікарні.

Як повідомив директор охоронної фірми Роман Фокін, охоронця штовхнули та вдарили головою об стіну.

Як повідомлялося, вранці 7 лютого близько 400 представників опозиційних партій та громадських організацій проводили масові заходи біля КМДА з вимогою зробити засідання Київради відкритими для громадськості.

Станом на 10.00 мітингувальники заблокували всі входи до Київради. Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Частина активістів все ж прорвалася до будівлі.

Засідання Київради було перенесено на 8 лютого.

Фото: «Коментарі», Влад Руденко