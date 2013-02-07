Попов упевнений, що переможе на виборах

Попов також пообіцяв захистити Гостинний двір

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов упевнений у своїй перемозі на майбутніх виборах мера Києва.

Про це він заявив під час зустрічі з громадськими активістами, які розмістилися в колонній залі КМДА.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи будуть врешті проведені вибори мера та Київради, Попов, посміхаючись, відповів: «Вибори будуть, я візьму участь в них. І переможу».

Під час зустрічі з О.Поповим було обговорено також питання стосовно реконструкції Бортницької станції аерації (БСА), а також Гостинного двору. Голова КМДА пообіцяв присутнім, що реконструкція станції буде продовжуватись і на це будуть передбачені гроші в бюджеті.

Також він пообіцяв, що захищатиме інтереси киян у питаннях з Гостинним двором, і при цьому підкреслив, що саме жителі столиці мають вирішувати долю цього історичного комплексу.

Як повідомляв УНІАН, Попов пообіцяв громадським активістам, які розмістилися в колонній залі КМДА, сприяти у вирішенні питання присутності на засіданнях Київради представників громади.