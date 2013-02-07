Активісти вирішили заночувати у Київраді

В колонній залі КМДА залишається близько 200 мітингувальників

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пообіцяв громадським активістам, які розмістилися в колонній залі КМДА, сприяти у вирішенні питання присутності на засіданнях Київради представників громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав, коли прийшов до колонної зали після проведених з народними депутатами від «Свободи» та УДАРу консультацій з питань, що хвилюють представників громади.

«Ми домовились, і я готовий взяти таку функцію, щоб обговорити разом з депутатським корпусом Київради питання того, щоб була якась квота визначена для того, щоб на засіданнях міської ради були представники громади - ті, кого визначать громадські організації. На мою думку, це не проблема і її можна вирішити», - сказав О.Попов.

За його словами, вже сьогодні він спробує переговорити з депутатськими фракціями і секретарем Київради Галиною Герегою, щоб це питання було врегульовано.

О.Попов зазначив, що вважає за можливе спростити процедуру проходження громадян у приміщення держадміністрації, зокрема, в ліве крило, де зараз приймаються заяви від киян щодо їхніх проблем.

О.Попов сказав, що це крило можна зробити відкритим для проходу людей і для зустрічі з представниками влади.

На запитання представників ЗМІ, чи не будуть з приміщення колонної зали виганяти мітингувальників і чи дозволять їм перебувати тут стільки, скільки вони захочуть, О.Попов відповів, що не готовий відповісти на це питання зараз, але готовий обговорити його «з депутатами, які це організовують».

Мітингувальники зауважили, що мають намір залишитись там на всю ніч.

Зараз мітингувальники залишаються в колонній залі. Там розміщено плакати «Повернемо Києву справжнє самоврядування», «Відкриємо Київраду!», «Дамо раду Києву».

Також встановлені прапори «Свободи», «Громадянської позиції», Народного руху України та інші. В залі залишається близько 200 осіб.