Міліція з’ясовує, що сталося в Київраді

Активісти виламали двері і зайшли до Київради

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини події в Київраді.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, сьогодні вранці близько 400 представників громадських організацій проводили масові заходи біля КМДА з метою привернути увагу до вирішення соціальних питань та внесення відповідних змін Київрадою до бюджету.

Станом на 10.00 мітингувальники заблокували всі входи до Київради. Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона.

«Близько 200 чоловік, порушуючи громадський порядок, діючи в протиправний спосіб, виламали вхідні двері та зайшли в будівлю Київради. Наразі громадяни заблокували вхід в зал засідань Київради. По спецлінії «102» надійшов ряд викликів від депутатів Київради щодо неможливості потрапити на робоче місце до сесійної ради у зв’язку з протиправними діями невідомих осіб», - йдеться в повідомленні ВЗГ.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, з’ясовуються всі обставини події, проводять ряд першочергових процесуальних дій та забезпечують охорону громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, не відбулося пленарне засідання сесії Київради, під час якого планувалося розглянути бюджет Києва на 2013 рік та Програму соціально-економічного розвитку.

Зокрема, активісти ВО «Свобода» разом з іншими політичними партіями та громадськими організаціями вимагали забезпечити вільний доступ громади на сесію Київради.

Засідання Київради було перенесено на 8 лютого після того, як організатори й учасники мітингу під будівлею міської ради заблокували входи до неї.