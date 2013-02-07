У Київській області сільський голова привласнив 2 мільйони

Шкоду держбюджету заподіяв селищний голова Васильківського району / Фото: Uainfo

Васильківським міжрайонним прокурором у ході здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів виявлено кримінально-каране діяння, яким заподіяно шкоди державному бюджету на суму понад 2,3 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, одним із селищних голів Васильківського району в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», без проведення тендера у 2011 укладено договір про пайову участь у завершенні будівництва медичної амбулаторії за державні кошти вартістю 5 млн. грн., які сплачено суб’єкту господарювання.

Водночас, проведеною перевіркою установлено, що вартість збудованої амбулаторії склала лише близько 2,7 млн. гривень.

З огляду на те, що державному бюджету заподіяно шкоди на суму понад 2,3 млн. грн., Васильківським міжрайонним прокурором дані наглядової перевірки щодо зловживання владою або службовим становищем селищним головою за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування триває.