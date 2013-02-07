Попов пообіцяв відкрити Київраду для громадян

Активісти досі залишаються у колонній залі КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пообіцяв частково відкрити вхід до Київради для громади та сприяти вирішенню питання Гостинного двору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат Ігор Мірошниченко, який вийшов з кабінету О.Попова і у супроводі кількох депутатів від УДАРу вирушив на шостий поверх, щоб зустрітися з секретарем Київради Галиною Герегою (на 6-у поверсі розташовано її робочий кабінет).

Водночас І.Мірошниченко зазначив, що під час переговорів з О.Поповим не вдалося дійти згоди щодо відкритості роботи Київради.

«Він каже, що він тут ні до чого, і за приміщення не відповідає, бо воно в юрисдикції Київради, що він ні на що не впливає. Але ми домовились, принаймні, про те, що є ліве крило - там вхід, приймальня, і він буде відкритий для громади», - сказав народний депутат, додавши, що голова КМДА пообіцяв опозиційним депутатам сприяти у вирішенні питання Гостинного двору.

Крім того, І.Мірошниченко повідомив, що завтра громадські активісти так само прийдуть під Київраду і вимагатимуть, щоб їм дозволили брати участь у вирішенні проблем столиці.

Він також підкреслив, що для нього залишається незрозумілим, чому Г.Герега не хоче зустрітись з громадськими активістами і обговорити ситуацію.

Щодо людей з прапорами «Свободи», які розмістились в приміщення колонної зали КМДА, І.Мірошниченко сказав: «Вони будуть залишатись там доти, поки не будуть впевнені в тому, що їх права не порушують і з ними рахується влада».