«Свободівці» виламали двері КМДА і пішли до Попова

300 осіб з прапорами ВО «Свобода» виламали двері КМДА / Фото: «Коментарі»

Народні депутати від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко та Ігор Мірошниченко прийшли в кабінет голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова для проведення переговорів про відкритість роботи Київради та загалом дій міської влади Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 300 осіб, що тримали прапори ВО «Свобода», виламали двері центрального входу в приміщення КМДА і більша частина направилась на другий поверх, де розміщені кабінети голови КМДА та його заступників.

Серед тих, хто потрапив в КМДА були, зокрема, і народні депутати. Решта людей зламала замки на дверях колонної зали КМДА та розмістилась там. Вони заявляють, що перебуватимуть в залі, доки не будуть вирішені питання, на яких вони наполягають.

Зокрема, вони хочуть зустрітись з головою Київради та головою КМДА для того, щоб озвучити свої вимоги про вільний доступ представників громади Києва на засідання сесії Київради.

Окрім того, вони вимагають звільнення начальника управління внутрішньої політики КМДА Марини Хонди, яка, як вони стверджують, причетна до подій, що сталися під час обрання громадської ради при КМДА в приміщенні Головпоштампту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, не відбулося пленарне засідання сесії Київради, під час якого планувалося розглянути бюджет Києва на 2013 рік та Програму соціально-економічного розвитку.

Засідання Київради було перенесено на 8 лютого після того, як організатори й учасники мітингу під будівлею міської ради заблокували входи до неї.