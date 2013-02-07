Опозиція розблокувала Київраду

Після перенесення засідання мітингувальники розійшлися / Фото: «Коментарі»

Представники «Свободи» та громадські активісти, які намагалися прорватися на засідання Київради, розійшлися.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відразу після оголошення секретарем Київради Галиною Герегою про перенесення засідання сесії на завтра представники «Свободи» та активісти, які штурмували двері до сесійної зали, поступово розійшлися.

Наразі до сесійної зали пропустили журналістів, аби вони поспілкувалися зі столичними депутатами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники ВО «Свободи» намагалися зламати вхідні двері, аби потрапити до сесійної зали Київради. Їм допомагали громадські активісти.

Учасники штурму вимагали зробити засідання Київради відкритими і забезпечити на них вільний доступ для киян.