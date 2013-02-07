Герега перенесла засідання Київради на завтра

Київрада розгляне бюджет 8 лютого

Заплановане на сьогодні засідання Київської міської ради не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Київради Галина Герега оголосила депутатам.

Вона зазначила, що такий важливий документ, як бюджет столиці, не можна обговорювати та приймати в таких умовах, а тому вважає за необхідне перенести його розгляд на завтра.

У зв’язку з цим вона запросила депутатів на завтрашнє засідання Київради, яке має розпочатись традиційно о 10.00.

Г.Герега відзначила, що сьогодні мали бути прийняті два важливі документи - бюджет Києва та Програма соціально-економічного розвитку.

«Але ситуація неординарна. Більше 20 молодих людей увірвались в нашу будівлю, не допускали депутатів міськради до роботи. Вибиті не одні двері в нашій будівлі. Тому важливий документ фінансовий ми не можемо сьогодні обговорювати», - зазначила Г.Герега.

Водночас вона наголосила, щоб для того, аби місто розвивалося, не можна відтягувати з прийняттям головного кошторису Києва.

«Тому що на сьогоднішній день залишаються вчителі, медики. Багато комунальних підприємств не працює, тому що немає фінансування. Місто свій розвиток практично зупинило», - заявила Г.Герега. Водночас така ситуація, як сьогодні, не може дати можливості нормально працювати, сказала вона.

«Я звертаюсь до вас і прошу прийти на пленарне засідання завтра. І я сподіваюся, що так звані захисники киян зрозуміють, що документ такий треба обов’язково прийняти», - заявила Г.Герега.

Вона також закликала правоохоронні органи розібратися з фактами перешкоджання роботі Київради.

«Я звертаюсь зараз до прокурора міста, міліції, щоб вони застосували міри і прийняли рішення стосовно тих антигероїв, які заважають нам працювати», - сказала Г.Герега.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники ВО «Свободи» намагалися зламати вхідні двері, аби потрапити до сесійної зали Київради. Їм допомагали громадські активісти.

Учасники штурму вимагали зробити засідання Київради відкритими і забезпечити на них вільний доступ для киян.