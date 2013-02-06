УПЦ КП намагається відновити будівництво у Десятинному провулку

Інспекція заборонила зводити будівлю у Десятинному провулку

Українська православна церква Київського патріархату звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою анулювати рішення інспекції Держархконтролю про заборону будівництва в Десятинному провулку.

Рішення прийнято інспекцією 25 січня 2013 року і забороняє виконання будівельних робіт з будівництва комплексу будівель адміністративного і господарського призначення з житловими приміщеннями службового призначення в переулку Десятинному, 3-А, Б і 5-Д у Шевченківському районі, повідомляє «Київ. Коментарі».

Нагадаємо, наприкінці січня на місці забудови активісти провели акцію з метою демонтувати колючий дріт на паркані навколо будівництва. Охорона і міліція застосували до мітингувальників фізичну силу, сльозогінний газ, між учасниками виникла бійка.

У підсумку ворота і колючий дріт були демонтовані, на місці будівництва було встановлено намети «УДАРу» і «Громадянської позиції».

За фактом незаконного знищення об´єкта культурної спадщини в Десятинному провулку, 5 розпочато досудове розслідування.

На даній ділянці УПЦ КП має намір побудувати семиповерхову адміністративно-господарську будівлю, попередньо демонтувавши одноповерхову будівлю середини ХІХ століття.