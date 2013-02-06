Попов наказав перевірити всі надземні переходи Києва

У першу чергу перевірять переходи, на які скаржилися кияни

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив провести обстеження технічного стану всіх надземних пішохідних переходів столиці.

Відповідне доручення він підписав 6 лютого, повідомляє прес-служба КМДА.

Документ покладає здійснення перевірки на директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської адміністрації Євгена Водовозова і генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глінського.

Перевірці підлягають усі без винятку надземні пішохідні переходи, якими користуються кияни незалежно від їхнього балансоутримувача та форми власності. Окрему увагу Попов вимагає звернути на ті об’єкти, стосовно яких до столичного Call-центру надходили скарги від киян.

За результатами перевірки вже до 12 лютого мають визначити обсяг робіт, необхідний для приведення до належного стану надземних переходів, аби реалізувати відповідну програму ремонту.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що на столичній вулиці Саперно-Слобідській руйнуються два надземних переходи.