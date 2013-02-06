У Київській області вантажівка врізалася в автобус

В результаті аварії постраждало двоє водіїв / Фото: ГУ МНС у Київській області

На автодорозі Ставище-Тетіїв біля села Стрижавка Ставищенського району Київської області відбулася ДТП за участю вантажного автомобіля DAF і рейсового автобуса «Еталон».

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-диспетчерської служби восьмої Державної пожежно-рятувальної частини, інформує прес-служба Головного управління МНС України у Київській області.

По прибутті на місце аварії виявилося, що вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де і скоїла зіткнення з автобусом.

В результаті зіткнення постраждало двоє водіїв. За допомогою спеціального обладнання рятувальники звільнили чоловіків.

Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.