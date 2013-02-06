У Київській області вантажівка врізалася в автобус
ДТП сталася біля села Стрижавка
В результаті аварії постраждало двоє водіїв / Фото: ГУ МНС у Київській області
На автодорозі Ставище-Тетіїв біля села Стрижавка Ставищенського району Київської області відбулася ДТП за участю вантажного автомобіля DAF і рейсового автобуса «Еталон».
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-диспетчерської служби восьмої Державної пожежно-рятувальної частини, інформує прес-служба Головного управління МНС України у Київській області.
По прибутті на місце аварії виявилося, що вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де і скоїла зіткнення з автобусом.
В результаті зіткнення постраждало двоє водіїв. За допомогою спеціального обладнання рятувальники звільнили чоловіків.
Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.