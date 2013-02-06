У Києві 39 вулиць отримали паспорти

Паспортизація допоможе вплинути на зовнішній вигляд міста / Фото: «Мир тесен»

У столиці планують провести паспортизацію усіх проспектів, вулиць, площ, бульварів, провулків, що дозволить зібрати об’єктивні дані про стан міського простору та комплексно вплинути на його розвиток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за словами голови КМДА Олександра Попова, на кінець 2012 року вже розроблено 27 паспортів, що включають 39 вулиць, площ і провулків. Після того, як паспортизують усі вулиці, вони будуть узгоджені з громадськістю, для чого передбачається проведення вуличних референдумів, де в оперативному режимі можна буде висловити свої зауваження та пропозиції.

«У паспортах вулиць аж до деталей буде розписано: яка реклама, які малі архітектурні форми, які урни та зупинки повинні бути і у яких місцях. Таким чином, паспорти повинні стати своєрідним еталоном того, який вигляд повинна мати столиця України. Крім того, паспортизація дозволить вирішити проблему незаконного встановлення МАФів, адже буде чітко розроблено, за якою адресою, яка мала архітектурна форма та якого розміру може бути встановлена», – підкреслив О.Попов.

Окрім своєї основної функції – регулювання стану благоустрою вулиць, – паспорти також дозволять вирішувати інші завдання. Серед них – збереження культурної спадщини, забезпечення мобільності в містах, створення умов для маломобільних та вразливих груп населення, покращення стану екології, збільшення туристичної привабливості тощо, зазначають в КМДА.