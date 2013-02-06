Київрада у п’ятницю планує змінити бюджет столиці

Збільшення бюджету загалом складе 1 млрд 318 млн грн / Фото: LB.ua

У п’ятницю, 8 лютого, на сесії Київради планується внести зміни до бюджету міста на 2013 рік, який передбачається ухвалити завтра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

За його словами, видатки бюджету Києва на 2013 рік буде збільшено при внесенні Київрадою змін до документу на 789,8 млн грн за рахунок залишку бюджетних коштів, що склався на початок року.

«Відповідно до вимог 72 статті Бюджетного кодексу, ці кошти можуть бути враховані у складі бюджету лише через прийняття змін до нього. А тому КМДА запропонує депутатам спочатку проголосувати за проект міського бюджету, а на наступному засіданні - внести до нього зміни «з плюсом» ще на 789,8 млн грн», - пояснив Р.Крамаренко.

Загалом, за його словами, після внесення змін, видатки бюджету, порівняно з тими, що були передбачені проектом, який КМДА подавала до міськради наприкінці грудня, збільшаться на 1 млрд 318 млн грн.

Р.Крамаренко зазначив, що у проекті документу доходи міста становитимуть близько 18,5 млрд грн, у тому числі трансферти з державного бюджету – 2,9 млрд грн; загальний фонд складе 16,1 млрд грн, а спеціальний фонд – 2,4 млрд грн.

Він пояснив, що доходи столиці збільшено на понад 0,5 млрд грн за рахунок сплати «Київенерго» до бюджету міста 236 млн грн за користування майном, 182,5 млн грн – від продажу землі, 100 млн грн – надходження від приватизації комунального майна.

Заступник голови КМДА відзначив, що обсяг видатків у проекті бюджету 2013 року на потреби соціально-культурної сфери збільшено на 2,27 млрд грн у порівнянні з контрольними показниками Мінфіну.

Зокрема, видатки на освіту становитимуть 4,3 млрд грн (показник Мінфіну – 3,3 млрд грн), на охорону здоров’я – 3,3 млрд грн (відповідно 3 млрд), на соціальний захист населення – 821 млн грн (135 млн грн), на культуру – 584 млн грн (509 млн грн), на фізичну культуру та спорт – 135 млн грн (73 млн грн) та на молодіжну політику 74 млн грн (34 млн грн).