Київські дороги обіцяють відремонтувати до травня

Роботи з ремонту доріг буде завершено до травневих свят

Дороги в Києві, на яких утворились ями через значні перепади температур цієї зими, влада столиці обіцяє відремонтувати до травневих свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

За його словами, при мінусових температурах автодорівці можуть ремонтувати шляхи лише «холодним» асфальтом, але це тимчасове закриття провалин. Роботи для нормального, тривалого асфальтового покриття можливі лише після підвищення температури повітря до 8 градусів.

«Ми розпочали зараз працювати «холодним» асфальтом. Це коли можна класти асфальт за мінусової температури. І сьогодні, за нашими підрахунками, мінімум 20 тис. кв. метрів нашого дорожнього полотна потребує такого вручання. Є графік, з яким ми реагуємо на самі складні ділянки – це наприклад, Окружна дорога, просп. Перемоги і інші вулиці. Автодор зараз працює», – поінформував О.Попов.

Водночас він зауважив, що це лише тимчасове втручання і як правило воно не якісне з точки зору вирішення проблеми на якийсь довгий термін. Тому що така латка протримається 3-5 місяців, а потім все одно треба робити реконструкцію чи капітальний ремонт пошкодженої дороги.

«Після того, як плюс вісім градусів буде температура ми зможемо вже серйозно зайнятись і, використовуючи вже інші підходи, зробити те, що зможе слугувати тривалий час і надійно. Я можу зараз підтвердити те, що ми до 1 травня максимум до 9 травня завершимо всі роботи, які в Києві потрібно буде виконати, щоб у нас були нормальні шляхи», – зазначив О.Попов.