Попов не розповів, хто замінить звільнених голів районів
Також невідомо, хто замінить Новохатька
Прізвища кандидатів оприлюднять за декілька днів
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов поки не назвав журналістам прізвища кандидатів на місця нещодавно звільнених голів трьох столичних районів, а також кандидата на посаду заступника голови КМДА замість призначеного вчора міністром культури Леоніда Новохатька.
Як передає кореспондент УНІАН, О.Попов сьогодні в інтерв’ю журналістам сказав, що про це можна буде дізнатися за кілька днів.
«Я знаю кандидатів. Але стверджувати, що це будуть саме ці особи, не можу. Є певні бюрократичні процедури. Я скажу, що найближчим часом, може 2-3 дні, всі дізнаються, хто це буде», - відповів голова КМДА представникам ЗМІ.
Водночас він запевнив, що серед цих кандидатів нема людей, які не мають досвіду, чи випадкових людей. «Це будуть професійно підготовлені люди», - зазначив О.Попов.
Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Президент України Віктор Янукович звільнив трьох голів київських районних адміністрацій. Так, звільнено Петра Матвієнка з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Сергія Рюмшина з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та Олександра Незнала з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
24 січня прес-служба КДМА повідомила, що розглядається питання щодо звільнення голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської), роботу яких визнано незадовільною в частині прибирання територій від снігу та накрижень.