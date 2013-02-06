Жертви афери «Еліта-центр» влаштували мітинг під Київрадою (фото)

Сьогодні – сьома річниця з дня розкриття афери / Фото: «Коментарі»

Ошукані інвестори «Еліта-центр» вийшли на мітинг під стіни Київради.

Таким чином кияни вирішили нагадати владі про сьому річницю з дня розкриття фінансово-будівельної афери, повідомляє «Київ. Коментарі».

«Протягом цих років лише 133 сім’ям потерпілих надано житло. Влада обіцяє нам допомогти, але на справі це лише обіцянки. Нам так і не надали землю під будівництво. Півтори тисячі сімей страждають від пасивності київської влади», – розповідають учасники пікету.

За їх словами, вони будуть чекати на зустріч з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим, щоб передати йому чотирьохрічну програму дій.

У мітингу приймають участь більше 100 чоловік.