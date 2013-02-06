Міліція знайшла «мінера» столичного главку МВС
12:21, 06 лютого 2013Київ
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Киянин залишив неправдиве повідомлення
Вибухівку шукали в адмінбудівлі Головного управління МВС в Києві
Правоохронцями викрито 48-річного киянина, який 5 лютого зробив неправдиве повідомлення про закладення вибухівки в адмінбудівлі ГУ МВС України в місті Києві.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, встановлено, що це безпідставне повідомлення він зробив з хуліганських спонукань.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).
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