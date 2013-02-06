Киян закликають скаржитися на роботу амбулаторій

Під час перевірки виявлено факти неналежної організації роботи амбулаторій / Фото: Ric.ua

Моніторингова група Департаменту охорони здоров’я проводить планову вибіркову перевірку міських амбулаторій сімейної медицини, відкритих у 2011-2012 роках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника директора Департаменту охорони здоров’я Алли Арешкович, у ході перевірки з’ясовано, що загалом амбулаторії загальної практики/сімейної медицини працюють у задовільному режимі. Наразі добре налагоджено співпрацю між амбулаторіями і базовими поліклінічними установами. Крім того, за результатами опитування населення, що проводилося у рамках перевірок, від початку відкриття амбулаторій рівень задоволення пацієнтів медичними послугами зріс більш як на 60%.

Разом із тим у профільному департаменті зазначають, що існують факти неналежної організації роботи амбулаторій сімейної медицини. Так, амбулаторії за адресами: вул. Червонопрапорна, 148-А та вул. Гмирі, 8 наразі не працюють. Для відновлення повноцінної роботи установ необхідно вирішити низку технічних питань, зокрема, щодо укладання договорів на електро-, водо- і теплопостачання з відповідними службами міста.

Усі ці питання перебувають на контролі керівництва Департаменту охорони здоров’я та Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, у разі виявлення порушень у роботі амбулаторій загальної практики/сімейної, медицини киян закликають повідомляти про ці факти за телефоном гарячої лінії профільного управління 278 41 91 або контактного центру міста Києва 15-51.

Загалом у столиці працює понад 100 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини, у них обслуговуються 755 тисяч киян.