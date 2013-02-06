Азаров наказав перевірити ціни на хліб

Ціни на хліб перевірить міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк

Прем`єр-міністр Микола Азаров доручив міністру аграрної політики і продовольства Миколі Присяжнюку перевірити ціни на соціальні сорти хліба виробництва ВАТ «Київхліб».

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення голова уряду зробив під час засідання Кабінету міністрів.

«З дозволу сказати, причинами цього підвищення, поглибленим вивченням ціноутворення на підприємствах, що вирішили погратися з цінами на такий соціально чутливий продукт, як хліб, – цими причинами зараз займаються відповідні фахівці державних органів. Зокрема, я доручив здійснити ретельну перевірку «Київхліба», – сказав М.Азаров.

Він наголосив, що підстав підвищувати ціни на соціальні сорти хліба, на масові сорти немає, натомість є необмежена можливість користуватися дешевим борошном з державних резервів.

За словами М.Азарова, за період з липня 2012 року по січень 2013 року регіони взяли в Аграрному фонді близько 40 тисяч тонн, що не перевищує 10% попередньо заявленої ними потреби.

«Чому вже вкотре складається така ситуація, доручаю з`ясувати міністру аграрної політики і продовольства Присяжнюку. У той же час є стабільність цін на овочі, фрукти, молоко. А також достатній вибір цих продуктів на полицях. Не можна не визнати, що політика уряду щодо будівництва овочесховищ, оптових ринків, підтримки молочного тваринництва дає плоди. Працівники торгівлі відзначають, що нарешті серед зими мають якісну, добре збережену вітчизняну продукцію. І її достатньо. Немає колишніх дефіцитів», – підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді звернулася до голови КМДА Олександра Попова і Кабінету міністрів з вимогою надати публічні пояснення причин подорожчання соціальних сортів хліба у столиці.

Того ж дня заступник голови КМДА Анатолій Голубченко і директор ВАТ «Київхліб» Володимир Череда повідомили, що в Києві ціна на соціальні сорти хліба залишається незмінною, тобто такою, яка була на кінець минулого року.

Як уточнив А.Голубченко, на сьогодні вартість сортів хліба широкого споживання, які називають соціальними, така ж, як і на кінець минулого року. І це підтверджують дані «Київхліба», сказав він. Так, згідно з документами підприємства, на батон «Нарізний» залишається відпускна ціна на 1 лютого – 2,88 грн, на хліб «Український домашній» – 2,76 грн, «Арнаут» – 2,46 грн, «Печерський» – 2,94 грн.

Водночас А.Голубченко зазначив, що зафіксоване підвищення, зокрема, на «Український столичний» – з 4,02 грн до 4,26 грн, тобто на 6% (у роздрібній торгівлі з 4,52 грн до 4,80 грн); на батон «Київський нарізний» – з 3,30 грн до 3,54 грн, тобто підвищення 7,2% (у роздрібній торгівлі з 3,70 грн до 4,00 грн). Як звернув увагу заступник голови КМДА, останні два різновиди хліба вже не відносяться до соціальних сортів.

До соціальних сортів хліба відносяться: «Український домашній», «Богданівський», «Пшеничний традиційний», «Печерський», «Арнаут».