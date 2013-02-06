У центрі Києва на чоловіка впала снігова брила

Постраждалий був госпіталізований з переломом ключиці

У Чеховському провулку в центрі Києва з даху багатоповерхового будинку на перехожого впала снігова брила.

Чоловік був госпіталізований з переломом ключиці. На щастя, його життя знаходиться поза небезпекою, повідомляє ТСН.

«Коли його доставляли, була підозра на струс головного мозку. Але після обстеження нашим нейрохірургом цей діагноз було знято. На даний момент його стан стабільний, він лікується вже в умовах поліклінік», – розповів завідувач відділенням лікарні.

Він також зазначив, що лише цієї зими в його лікарні допомогли вісьмом травмованим внаслідок падіння крижаних буруль або важкого снігу.

Слід зазначити, що на місті нещасного випадку попід кожним будинком розміщені застережні стрічки, а на під`їздах наклеєні оголошення. З них мешканців закликають бути обережними, бо з дахів можуть падати бурулі.

Але через припарковані автівки на тротуарах триматися подалі від небезпечної зони неможливо.