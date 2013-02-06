У Києві згорів склад заводу

Вогонь знищив 1000 кв. м складу / Фото: МНС Київ

Сьогодні в 00.35 у Дніпровському районі столиці на території ВАТ “Київський завод експериментальних конструкцій” в одноповерховому виробничо-складському приміщенні виникла пожежа.

Вогнем знищено деревообробне обладнання та будівлю складу на площі 1000 кв. м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв і постраждалих немає.

О 2.40 пожежу було ліквідовано. До її гасіння залучалося 15 пожежно-рятувальних відділень Держслужби з надзвичайних ситуацій та пожежний потяг “Укрзалізниці”. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у м. Києві.