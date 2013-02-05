У Київ привезуть легендарну «дзеркальну кімнату» да Вінчі

Виставка відбудеться в травні-липні в одному з київських музеїв / Фото: biologiya5.blogspot.com

Суверенний Військовий Мальтійський Орден привезе до Києва виставку робіт Леонардо да Вінчі та проведе благодійний аукціон з метою допомогти дітям з вадами зору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося на зустрічі голови КМДА Олександра Попова та Надзвичайного і Повноважного Посла Мальтійського Ордену Пауля Фрідріха фон Фурхерра.

«Ми з радістю вітаємо благодійні та культурні заходи у нашому місті. Київ завжди відкритий до міжнародної співпраці як у сфері економіки, так і на ниві культурно-просвітницької діяльності», – наголосив О.Попов.

Зокрема, Мальтійський Орден спільно з благодійною організацією «Princess Carina Organization» виступив ініціатором проведення благодійного інтернет-аукціону з продажу квитків на рок-оперу «Моцарт», яка відбудеться 11 та 12 лютого в Національному палаці «Україна».

Аукціон включатиме в себе унікальні лоти, такі як автограф і фотосесія із зірками шоу «Моцарт», а також персоналізований диск.

Усі зібрані під час цієї акції кошти підуть на допомогу столичному дитячому будинку для дітей з вадами зору.

Також міжнародна місія виступить одним із організаторів унікальної виставки Леонардо да Вінчі, яку планують провести в травні-липні в одному із київських музеїв. В українську столицю привезуть унікальні копії робіт художника, його учнів, а також експозицію винаходів да Вінчі, як то легендарна «дзеркальна кімната» та «літаюча людина».