У Київраді вирішили повернути землі Сирецького гаю

Депутати мають намір повернути Києву майже 1 га Сирецького гаю

В Київській міській раді готується проект рішення про повернення столиці майже 1 га Сирецького гаю, що опинились під загрозою приватної забудови.

Як повідомили УНІАН в постійній комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, її членами на засіданні було схвалено відповідний проект рішення, яким передбачено скасування усіх землевідводів по вул. Ризькій на території Сирецького гаю.

За поясненням голови вказаної комісії Дениса Москаля, який є ініціатором проекту, йдеться про скасування рішень Київради 2003-2004 років, якими фізичним особам під забудову були відведені 9 ділянок по 10 соток. Разом це майже 1 гектар на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сирецький гай».

«Київрада зобов’язана якомога швидше скасувати ці протизаконні землевідводи, не чекаючи поки завершиться судова тяганина», - переконаний Д.Москаль.

Депутат зауважив, що парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Сирецький гай» створено ще 1994 року.

«Будь-яке будівництво на цій території призведе до порушення законодавства, адже у столиці діє мораторій на видалення зелених насаджень. Щоб не допустити знищення парку, який, до того ж, має природоохоронний статус, необхідно скасувати ці землевідводи і повернути ділянки місту. Адже забудовник уже намагався встановити будівельний паркан прямо між деревами. Кожен день зволікання може коштувати знищення вікових дерев», - зазначив Д.Москаль.

Він нагадав, що наразі Окружний адміністративний суд м. Києва розглядає справу про скасування рішень Київради, якими земельні ділянки по вул. Ризькій на території Сирецького гаю відводились під забудову, та скасування державних актів на ці земельні ділянки.

Як повідомляв УНІАН, в середині січня поточного року прокуратура Шевченківського району Києва заявила, що до суду подано 8 позовів про скасування рішення Київради та повернення київській громаді землі у Сирецькому гаю.