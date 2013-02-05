У київському вузі знайшли муляж бомби

Міліція знайшла циліндр, загорнутий у поліетилен, і прямокутний предмет з дротами

У Києві на спецлінію «102» надійшло повідомлення про можливу наявність вибухівки у приміщенні одного із вузів у Печерському районі Києва.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухово-технічної служби. Всіх, хто на той час перебував у приміщенні навчального закладу, було евакуйовано, повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

Правоохоронці ретельно обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів учбовий корпус та прилеглу територію.

В пожарному щитку учбового корпусу вибухотехніки знайшли підозрілий циліндр, загорнутий у поліетилен, а на прибудинковій території – біля входу в будівлю – прямокутний предмет з прикріпленими до нього скотчем дротами.

Вилучене з місця події направлене на експертизу, однак спеціалісти-вибухотехніки, провівши рентген-обстеження предметів на місці, впевнені, що ці предмети є муляжами.

Варто зазначити, що в цей день у ВУЗі мали проходити вибори ректора закладу.

Слідчим відділом Печерського райуправління міліції подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Проводиться перевірка.