Азаров не знайшов аномальних цін на хліб у Києві

Азаров переконався, що соціальний хліб не подорожчав

Прем`єр-міністр України Микола Азаров особисто переконався у тому, що соціальні сорти хліба у київських магазинах не подорожчали.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок, 5 лютого, М.Азаров особисто відвідав один із супермаркетів у Печерському районі столиці (народна назва «Барабан» – УНІАН) для того, щоб ознайомитися з цінами на продукти, у тому числі й соціальні.

«Що я побачив у цьому магазині? Загалом те, що мені, як правило, щодня дають у зведеннях. Я не побачив чогось аномального. Абсолютно всі товарні позиції перебувають у тому інтервалі (цін - УНІАН), які мені показують щодня. Я своїми очима переконався у тому, що наші фахівці представляють те, що відповідає реальній дійсності», – сказав М.Азаров.

Він зазначив, що особисто питав у покупців, чи не підвищилися ціни на соціальний хліб.

«Я питав, до речі, у покупців. Швидше за все, цінова позиція зберігається упродовж останнього часу і зараз має місце, попри всі чутки про нібито подорожчання хліба в Києві», – сказав М.Азаров.

Прем`єру під час відвідування магазину покупці висловили ряд критичних зауважень з приводу організації торгівлі в цьому торговому закладі.

За інформацією кореспондента УНІАН, ціни і асортимент товарів у магазині під час візиту прем`єра не коректувалися. Ціна соціального батона – 3,17 грн, українського хліба – 3,04 грн.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді звернулася до голови КМДА Олександра Попова і Кабінета міністрів України з вимогою надати обгрунтування причин подорожчання соціальних сортів хліба у столиці.

За словами голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяни Меліхової, до неї звернулися телефоном кияни зі скаргами на підвищення ціни на хліб на 20%.

Того ж дня заступник голови КМДА Анатолій Голубченко і директор ВАТ «Київхліб» Володимир Череда повідомили, що в Києві ціна на соціальні сорти хліба залишається незмінною, тобто такою, яка була на кінець минулого року.

Як уточнив А.Голубченко, на сьогодні вартість сортів хліба широкого споживання, які називають соціальними сортами, така сама, як і на кінець минулого року. І це підтверджують дані «Київхліба», сказав він. Так, згідно з документами підприємства, на батон «Нарізний» залишається відпускна ціна на 1 лютого 2,88 грн, на хліб «Український домашній» – 2,76 грн, «Арнаут» – 2,46 грн, «Печерський» – 2,94 грн.

Водночас А.Голубченко зазначив, що зафіксоване підвищення, зокрема, на «Український столичний» – з 4,02 грн до 4,26 грн, тобто на 6% (у роздрібній торгівлі з 4,52 грн до 4,80 грн); на батон «Київський нарізний» – з 3,30 грн до 3,54 грн, тобто підвищення 7,2% (у роздрібній торгівлі з 3,70 грн до 4,00 грн). Як звернув увагу заступник голови КМДА, останні два різновиди хліба вже не відносяться до соціальних сортів.

До соціальних сортів хліба відносяться: «Український домашній», «Богданівський», «Пшеничний традиційний», «Печерський», «Арнаут».