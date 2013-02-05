У Києві через потепління почали руйнуватися будівлі

Будівлі з облицюванням керамічною плиткою є найнебезпечнішими

У Києві через постійні перепади температури, що спостерігаються цієї зими, почали руйнуватися фасади будівель.

Зокрема, нещодавно на вулиці Артема, 10-Б з фасаду будинку відірвався шматок плитки і впав на голову дівчини, що проходила повз, повідомляє «Комсомольська правда в Україні».

«Я почула шум і крик, а через пару секунд до нас у магазин увійшла дівчина з закривавленим обличчям. Її одяг також був у крові. Ми надали дівчині першу допомогу, витерли кров, перев`язали голову бинтом і викликали швидку», – розповів один із співробітників магазина одягу, який знаходиться в сусідній будівлі.

У лікарні, куди відвезли постраждалу, повідомили, що дівчина отримала розсічення голови і струс мозку.

Після інциденту будинок огородили червоною стрічкою і повісили напис: «Можливо падіння каміння». При цьому слід зазначити, що будівля, з якого впала плитка, є новою.

Архітектори стверджують, що найближчим часом руйнуватися почнуть фасади багатьох будівель. А експерти кажуть, що причиною руйнування фасадів є сира погода.

«Під час відлиги вода потрапляє між внутрішньою частиною фасаду (цеглою або бетоном) і, замерзаючи, відокремлює плитку або декоративну штукатурку, яка в підсумку падає на голови перехожих», – пояснив директор Судового експертно-консультаційного центру «Будівельник» Микола Ярмоленко.

Найнебезпечнішими є будівлі, де є облицювання керамічною плиткою. Таких будинків тисячі по всьому місту.

«Плитка обсипається через те, що покладена на розчині без застосування армованої металевої сітки. Особливо плитка погано тримається на будівлях з кладкою із силікатної (білої – Ред.) цегли. Новобудови, де є облицювальна червона цегла, винятком не є. Приклад – будинок на Артема, 10-Б, де постраждала дівчина. У верхній частині будівлі видно цеглу, що наполовину обсипалася», – розповів директор ТОВ «Київпроект» Леонід Муляр.

«Будівельники застосували неякісну цеглу, яка не отримала достатнього випалу. У ній утворилися пори, і туди потрапляє вода, від чого цегла відшаровується», – підкреслив він.

Старі будівлі, стіни яких викладені цеглою, також не є безпечними. Кілька років тому на вулиці Турівській обвалилася частина стіни, яка травмувала жінку з дитиною.

Небезпечними є також будівлі, де є утеплювач. Через неправильні технології в тонкому шарі штукатурки утворюються тріщини, куди також потрапляє вода.

Для боротьби з падаючою плиткою найчастіше використовують металеві сітки, які вловлюють каміння. Але на багатьох будівлях сіток немає, хоча вони також обсипаються. Комунальники навіть не огороджують їх червоними стрічками.

«Щоб будівлі не обсипалися, за ними потрібно стежити. Балансоутримувач зобов`язаний обстежити будівлю два рази на рік – навесні й восени, простукати плитку і в разі небезпеки замінити», – зауважив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації Віталій Пшеничний.

Але, як показує практика, цього ніхто не робить. Таким чином, про свою безпеку перехожим потрібно турбуватися самостійно.

Безпечна відстань від фасаду становить 3 метри, але в центрі міста ширина тротуару найчастіше є меншою. Якщо враховувати припаркований транспорт, то перехожим залишається два варіанти: або йти, ризикуючи, під стінами, або виходити на проїжджу частину, де не менш небезпечно.