У Києві дві людини потонули в Десенці

Молоді люди пішли по тонкій кризі в магазин

У Києві рятувальники знайшли тіла двох загиблих на дні річки Десенка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України у м. Києві, 4 лютого об 11:49 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що двоє молодих людей зникли безвісті.

За словами товаришів зниклих, з якими вони відпочивали у парку Дружби народів, 22-річна дівчина з 34-річним чоловіком пішли 3 лютого у магазин по тонкій кризі річки Десенка і не повернулися.

Друзі зателефонували в службу порятунку «101» і вказали орієнтовну локацію перебування зниклих молодих людей – Московський міст, 1.

На виклик зреагувала 28 частина спеціальних пожежно-рятувальних робіт на водних об’єктах. Водолази погрузилися під воду і проводили пошукові роботи на дні річки. Через годину рятувальники знайшли тіла двох людей без ознак життя на глибині 5 метрів на відстані 400 метрів від берега.

Бійці за допомогою рятувального спорядження помістили тіла загиблих на надувний човен і транспортували їх на берег, де на них вже чекала оперативно-слідча група.