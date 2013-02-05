У Київській області закривають притулок для собак і котів

У новому притулку не вистачає місця для тварин

Власників притулку для тварин благодійного фонду «Сиріус», який розташований під Києвом, зобов’язали до травня поточного року звільнити територію.

На даний момент у притулку перебуває 1,5 тисячі собак і котів. Заклад було облаштовано на території колишнього рибгоспу, повідомляє ТСН.

Перебування тут коштує притулку благодійного фонду 5 тисяч гривень на місяць, але тварини живуть в екстремальних умовах. У половини вольєрів у будь-який час може обвалитися дах, на інші під час негоди повалилися дерева, а у собак від холоду відмерзають ноги.

Район виділив місце для нового притулку. Проте там лише одна будівля, де можна розмістити тварин. У ній вже облаштувалося 80 котів і біля 100 собак. Місця лишилося обмаль, адже ця будівля має прийняти 200 собак, а решту поки що подіти нікуди.

Будівель для тварин треба ще п`ять, необхідно також спорудити зону карантину і ветпункт. На все разом необхідно 3 мільйони гривень. Де взяти таку суму директор не знає, бо коштів не завжди вистачає на повсякденні витрати.