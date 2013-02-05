Повінь у Києві очікують наприкінці квітня

Розроблено плани організаційних і практичних заходів по ліквідації повені

У Києві затверджено план дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2013 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Віталій Пшеничний.

«Для цілодобового спостереження за рівнем води у столиці розгорнуті водомірні пости у Гідропарку, біля мосту «Метро», а також у районах водозаборів Деснянської та Дніпровської водозабірних станцій, дюкерів та об’єктів, які знаходяться у зоні впливу шкідливої дії повені. З водомірними постами організовано постійний зв’язок. На основі отриманих даних фахівці нашого управління проводять щорічний аналіз, якій дозволяє прогнозувати періоди максимального рівня води в річці Дніпро. Ймовірні строки проходження повені – кінець квітня – початок травня», – зауважив В.Пшеничний.

Так, за його словами, на основі аналізу дії органів управління та сил цивільного захисту під час пропуску льодоходу, повені та дощових паводків попередніх років розроблено плани організаційних і практичних заходів.

Зокрема, відкориговано карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, визначено об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та розроблено заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування. Крім того, уточнено розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків.

Уже створено оперативний міський штаб та оперативні групи у районах для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків. Більше того, уточнено плани евакуації, в яких передбачено охорону та захист об’єктів і матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення.

Сьогодні комунальне підприємство «Плесо», разом з районними держадміністраціями, проводять заходи з розчистки та безпечного пропуску талих і ґрунтових вод малих річок. Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» постійно здійснюють моніторинг за станом кригових полів біля опор мостів через річку Дніпро.

Крім того, 28 березня 2013 року буде проведено навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту щодо виконання завдань під час весняного льодоходу та повені.

Крім того, у прес-службі КМДА додали, що комплексне обстеження технічного стану ГТС Київської ГЕС проводиться кожні 5 років відповідно до вимог нормативного документу «Безпека гідротехнічних споруд електростанцій України» міжвідомчою комісією.