Столичні водії за вихідні порушили правила 1440 разів

88 водіїв керували автівками в стані алкогольного сп’яніння

За 2-3 лютого співробітники столичної ДАІ виявили 1440 порушень Правил дорожнього руху.

Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 554 відхилення від правил, повідомляє прес-служба управління ДАІ ГУ МВС України в Києві.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 131 водія; без необхідних документів керували автівками 18 водіїв. За порушення правил проїзду пішохідних переходів до відповідальності притягнуто 90 водіїв.

За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння відсторонені від керування 88 водіїв. Крім того, виявлено 85 пішоходів, які порушували Правила дорожнього руху.

За вихідні дні в столиці було зареєстровано 5 ДТП (з них 2 наїзди на пішоходів), в яких 3 особи загинули та 7 отримали травми.

Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути уважними при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи дітей. Необхідно заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинятися і пропускати дітей, які переходять дорогу.