Київський метрополітен закупить 50 нових вагонів

Новий рухомий склад буде поставлятися партіями по 5 вагонів

Впродовж цього року Київський метрополітен отримає 50 нових вагонів російського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник столичного метрополітену Володимир Федоренко в інтерв’ю журналістам у КМДА.

"Ми будемо отримувати новий рухомий склад. Плануємо отримати 50 вагонів протягом року. Це досить така суттєва партія, тому що виготовити 50 вагонів не так просто. Виробник – вагонобудівний завод із Санкт-Петербурга ("Вагонмаш" – УНІАН). Він переміг у тендері", – сказав начальник столичної підземки.

За його словами, новий рухомий склад буде поставлятись на підприємство партіями по 5 вагонів. В.Федоренко додав, що перші вагони кияни зможуть побачити вже у І кварталі цього року.

"Вони дещо удосконалені по технічному завданню. Там розсувні двері, а не двері, які відкривались рухом "вперед". Такі двері більш надійні для кількості наших пасажирів, які, буває, не дають зачинити вагони", – сказав він.

Як повідомлялося, у 2010 році голова КМДА Олександр Попов заявляв про наміри закупити 50 вагонів для столичного метрополітену за ціною приблизно 8 млн грн за вагон.