Рибак пообіцяв провести вибори мера Києва до осені

У травні закінчуються повноваження депутатів Київради

Вибори мера Києва мають бути проведені наприкінці першого півріччя поточного року або на початку другого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив сьогодні на прес-конференції.

Так, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, коли мають бути проведені вибори мера Києва, В.Рибак зазначив: «У травні закінчуються повноваження депутатів (йдеться про депутатів Київради – УНІАН)… Скоріш за все, це (вибори) десь кінець першого півріччя і початок другого».

Він додав, що Верховна Рада України має визначитися з даного питання.

Нагадаємо, раніше лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив, що провладні фракції хочуть провести вибори мера Києва та Київради влітку, аби була змога маніпулювати результатами виборів.