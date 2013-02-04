Кличко пояснив, чому влада хоче провести вибори мера влітку

Опозиція планує погодити єдиного кандидата від усіх опозиційних сил

Провладні фракції хочуть провести вибори мера Києва та Київради влітку, аби була змога маніпулювати результатами виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді заявив лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

«Оскільки підтримка Партії регіонів на сьогодні не дуже велика, тому вибори спеціально робитимуться влітку, коли більшість киян від’їжджає, для того, щоб мати можливість маніпулювати», – вважає він.

В.Кличко зауважив, що «УДАР» виступає за проведення виборів мера Києва та Київради в останній тиждень травня, однак, ймовірніше за все, сьогодні це вже не вдасться зробити.

Водночас В.Кличко підкреслив, що опозиція має намір погодити єдиного кандидата від всіх опозиційних сил на посаду мера Києва.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Г.Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, однак парламент досі не визначив дату їх проведення.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

Фракція партії «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів у Києві в перший тиждень червня 2013 року. Законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради. Крім того, «УДАР» пропонує повернути меру столиці низку повноважень. Законопроектом передбачено встановити, що вибори мера Києва проводяться у два тури.

22 січня 2013 року голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що вибори мера столиці мають відбутися до червня і проходити у два тури.

«Призначити ці вибори має Верховна Рада України своєю постановою. Якщо вона цього не зробить, хоча вона мала б давно вже принаймні вибори мера оголосити, – вона не виконає своїх конституційних обов’язків. Що їй за це буде? Нічого», – зауважив він.

О.Черненко висловив переконання, що ще після відставки Леоніда Черновецького парламент мав призначити позачергові вибори міського голови столиці.

Голова КВУ зауважив, що у травні 2013 року закінчуються повноваження міського голови, який уже і так у відставці, і самої міської ради.

«Останній термін, коли мають відбутися вибори, – це кінець травня», – сказав він.