У Києві може обвалитися один з наземних переходів

Міст розсипається просто на очах / Фото: kiev.pravda.com.ua

Слідом за наземним переходом по вулиці Саперно-Слобідській, 22 у Голосіївському районі Києва руйнується ще один міст – по цій же вулиці.

Про це повідомляє «Українська правда. Київ» з посиланням на власного читача.

За його словами, руйнується перехід поблизу перетину вулиці Саперно-Слобідської зі Стратегічним шосе.

«Мешканці спостерігають його руйнування щодня, коли йдуть на роботу й додому – він розсипається просто на очах, а іржа з’їдає металеві опори», – розповів читач.

Раніше видання повідомляло, що надземний пішохідний перехід на вулиці Саперно-Слобідській руйнується просто на очах, а пішоходи щодня ризикують здоров`ям.

Після цього столична влада запевнила, що перехід відремонтують до 1 лютого.