У Києві може обвалитися один з наземних переходів
Перехід знаходиться на вулиці Саперно-Слобідській
Міст розсипається просто на очах / Фото: kiev.pravda.com.ua
Слідом за наземним переходом по вулиці Саперно-Слобідській, 22 у Голосіївському районі Києва руйнується ще один міст – по цій же вулиці.
Про це повідомляє «Українська правда. Київ» з посиланням на власного читача.
За його словами, руйнується перехід поблизу перетину вулиці Саперно-Слобідської зі Стратегічним шосе.
«Мешканці спостерігають його руйнування щодня, коли йдуть на роботу й додому – він розсипається просто на очах, а іржа з’їдає металеві опори», – розповів читач.
Раніше видання повідомляло, що надземний пішохідний перехід на вулиці Саперно-Слобідській руйнується просто на очах, а пішоходи щодня ризикують здоров`ям.
Після цього столична влада запевнила, що перехід відремонтують до 1 лютого.