З Києва протягом зими вивезено 178 тисяч тонн снігу

У неділю столичні магістралі звільняли від снігу 546 одиниць техніки

З початку зими з вулиць Києва вивезли понад 178 тисяч тонн снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за минулу добу (3 лютого) працівники комунальної корпорації «Київавтодор» вивезли зі столиці 1 тис. 247 тонн снігу, а на боротьбу з ожеледицею використали 346,6 тонн солі, 497,5 тонн піщано-соляної суміші, а також 2,5 тонни фрикційних матеріалів.

У першу зміну столичні магістралі звільняли від снігу 285 одиниць техніки, у другу було залучено 261 одиницю техніки «Київавтодору».

Двірники забезпечують прибирання прибудинкових територій та посипають їх піщано-соляною сумішшю. Особливу увагу комунальники приділяють очищенню зупинкових комплексів, тротуарів та сходів до підземних переходів і станцій метрополітену, йдеться у повідомленні.

Крім того, пішохідні доріжки у столичних парках і скверах очищають зеленбудівці. Так, під час інтенсивних снігопадів одночасно на зелених зонах працювало близько 700 співробітників комунального об’єднання «Київзеленбуд».